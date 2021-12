O projeto de filme "Légua", de João Miller Guerra e Filipa Reis, e a coprodução luso-espanhola "Corpo Aberto", de Ángeles Huerta, vão receber apoio financeiro do fundo europeu Eurimages, foi hoje anunciado.

De acordo com o Conselho da Europa, o fundo Eurimages irá destinar 9,1 milhões de euros para apoiar a coprodução de 37 projetos de longa-metragem, incluindo documentário e cinema de animação.

Entre os 37 projetos abrangidos está "Légua", de João Miller Guerra e Filipa Reis, uma coprodução com França e Itália e que receberá 143.000 euros do Eurimages.

"Légua" será a segunda longa-metragem de ficção que os dois realizadores assinam em conjunto, juntando-se a "Djon África", de 2018, e o título do filme remete para uma aldeia do norte de Portugal, onde decorre a história.

O projeto de João Miller Guerra e Filipa Reis já tinha sido apresentado este ano no festival de cinema de Roterdão, e conta com apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual, de apoio a longas-metragens (250.000 euros) e no âmbito do protocolo luso-francês (30.000 euros).

O Eurimages irá ainda financiar, com 270.000 euros, a produção luso-espanhola "Corpo aberto", da realizadora espanhola Ángeles Huerta, cuja rodagem começou em novembro na Galiza, Espanha.

"Corpo Aberto", primeira longa-metragem de ficção de Ángeles Huereta, conta com coprodução pela Cinemate, de Ana Costa, e o elenco integra, entre outros, o ator espanhol Tamar Novas e os portugueses Victoria Guerra e José Fidalgo.

Segundo a publicação Cineuropa, "Corpo Aberto" é um filme de 'folk horror' cuja história de desenrola em torno e um professor, que vai viver para uma localidade raiana, entre Portugal e Espanha, onde prevalecem crenças antigas e superstições sobre vivos e mortos.

Desde que foi criado, em 1988, o fundo Eurimages já apoio 2.273 coproduções cinematográficas, com um total de 649 milhões de euros, referiu o Conselho da Europa em nota de imprensa.