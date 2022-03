Antes do arranque da cerimónia, "Dune - Duna" triunfou nas categorias de melhor Som, Banda Sonora, Montagem e Direção Artística. Já durante a emissão direito chegaram mais dois prémios: Fotografia e Efeitos Visuais.

Premiado com o Óscar de Melhor Som, o filme de Denis Villeneuve baseado no romance de Frank Herbert contou com a ajuda de software de áudio inovador desenvolvido por startup de Leiria. A empresa portuguesa Sound Particles desenvolveu um software de áudio 3D que é direcionada "para a criação de ambientes épicos, como é o caso do filme 'Dune'".

"O software da Sound Particles é utilizado nos maiores estúdios de Hollywood e em produções bem conhecidas como 'A Guerra dos Tronos', 'Frozen 2' e 'Dune'. A startup foi fundada em 2016, por Nuno Fonseca, e hoje conta já com uma equipa de mais de 25 pessoas no desenvolvimento do produto utilizado por estúdios de cinema, de criação de jogos e mais recentemente de produção de música, com escritórios em Leiria e futuramente em Los Angeles", frisa a Sound Particles em comunicado.

"A Sound Particles assume-se no mercado como um player que está a revolucionar o software áudio, com um paradigma completamente novo”, frisa Nuno Fonseca, fundador e CEO da Sound Particles.