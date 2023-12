Aproveitando o mediatismo da estreia internacional de "Wonka", o novo filme com Timothée Chalamet que só chega esta sexta-feira aos EUA, foi lançado esta terça-feira um novo trailer de "Dune - Duna: Parte Dois".

As imagens do realizador Denis Villeneuve antecipam cenas de ação épicas, mas também de maior intimismo, principalmente na evolução do amor entre Paul Atreides (Chalamet) e Chani (Zendaya).

O trailer também mostra o impressionante elenco, entre muitos regressos do primeiro filme de 2021 vencedor de seis Óscares e estreias: Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Javier Bardem (Stilgar), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Barão Harkonnen), Dave Bautista (Rabban Harkonnen), Austin Butler (Feyd-Rautha, o sobrinho e herdeiro do Barão), Christopher Walken (Imperador Shaddam IV), Florence Pugh (Princesa Irulan), Léa Seydoux (Lady Margot) e Charlotte Rampling (Reverenda Madre Mohiam).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.

Com estreia portuguesa anunciada para 29 de fevereiro de 2024, a sequela "explora a jornada mítica de Paul Atreides, que se une a Chani e aos Fremen durante um golpe de vingança contra os conspiradores que destruíram a sua família. Ao enfrentar uma escolha entre o amor da sua vida e o destino do universo, ele lutará para evitar um futuro terrível que só ele pode prever", destaca a sinopse oficial.

Atrás das câmaras, destaca-se o regresso de vários artistas, todos vencedores ou nomeados para os Óscares: o diretor de fotografia Greig Fraser, o designer de produção Patrice Vermette, o editor Joe Walker, o supervisor de efeitos visuais Paul Lambert, a figurinista Jacqueline West e, claro, Hans Zimmer, responsável pela banda sonora.