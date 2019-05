O valor norte-americano ultrapassou a maioria das previsões dos analistas, que estavam entre os 30 e 35 milhões, e foi mais do que as estreias somadas dos filmes anteriores: o primeiro "John Wick" arrancou com 14,4 milhões em 2014 e o segundo com 30,4 milhões em 2017.

A nível internacional, o terceiro filme arrecadou mais 35 milhões, para um total de 91,8 milhões. Em Portugal, ficou em primeiro lugar, com 43.302 espectadores, mostrando que a saga também cresceu em Portugal: a estreia de "John Wick 2" entre 23 e 26 de fevereiro de 2017 cativou 28.228 espectadores.

"John Wick 3" também recebeu boas classificações dos críticos e dos espectadores nos inquéritos realizados à saída dos cinemas.

Realizado por Chad Stahelski, no elenco também estão Halle Berry, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon e Ian McShane.

TRAILER.



" duration="" /]