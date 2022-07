Após travar a fundo em 2020 por causa da pandemia, que ainda afetou os lançamentos de "Viúva Negra", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" e "Eternals" no ano a seguir, a fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel recuperou o balanço com o gigantesco fenómeno "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (em parceria com a Sony), antes de regressar à normalidade com os sucessos de bilheteira de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" e do recente "Thor: Amor e Trovão".

Na frente televisiva, 2021 foi mesmo o momento da viragem, com a estreia sucessiva no Disney+ das novas séries "WandaVision", "O Falcão e o Soldado de Inverno", "Loki", "What If...?" e "Hawkeye", seguidas este ano por "Moon Knight" e "Ms. Marvel".

Numa recente conferência de imprensa virtual onde esteve presente o SAPO Mag, o presidente da Marvel Studios Kevin Feige notou que normalmente o planeamento olha para cinco a dez anos à frente e prometeu novidades na convenção Comic-Con San Diego, que decorrerá entre 21 e 24 de julho.

Por agora, o que se segue após "Thor 4" é o regresso ao Disney+ com a estreia a 17 de agosto do primeiro dos nove episódios da série "She-Hulk: A Advogada".

"She-Hulk: A Advogada"

Um especial "Marvel Halloween Special" em outubro ainda para streaming antecederá a chegada aos cinemas a 11 de novembro de "Black Panther: Wakanda Forever", a sequela daquele que é um dos títulos mais simbólicos do Universo Cinematográfico (e o único nomeado para o Óscar de Melhor Filme).

Depois será a vez de um especial "The Guardians of the Galaxy Holiday Special", ainda sem data oficial em dezembro no Disney+.

No cinema, os planos para 2023 passam pelo terceiro filme "Homem-Formiga", intitulado "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", previsto para 17 de fevereiro; "Guardiões da Galáxia Vol. 3", a 5 de maio; e "The Marvels", a sequela de "Capitão Marvel", a 28 de julho.

Sem mais datas, a Comic-Con será provavelmente o palco ideal para a Marvel anunciar qual o filme que tenciona lançar no outono e os de 2024: a potencial lista inclui "Blade", "Quarteto Fantástico", "Capitão América 4", "'Thunderbolts" e... "Deadpool 3".

Entre as séries, "Secret Invasion", com Ben Mendelsohn como Talos e o regresso de Samuel L. Jackson como Nick Fury, que já terminou a rodagem, é uma certeza para 2023.

Sem confirmação oficial, mas em rodagem, é provável que também sejam lançadas no ano que bem a segunda temporada de "Loki", e ainda as novas "Echo" e "Ironheart".

O planeamento de longo prazo da Marvel para streaming passa ainda por "Armor Wars", "Wakanda" e "Agatha: House of Harkness".

Ainda numa fase de desenvolvimento, 2024 deverá ser o ano provável para o lançamento de "Wonder Man" e talvez de uma nova temporada de "Daredevil" com Charlie Cox, a primeira das séries criadas originalmente para a Netflix a receber luz verde para avançar na Marvel sob supervisão direta de Kevin Feige.

Fora destes planos, existe o ponto de interrogação à volta da relação entre Marvel e Sony e futuros filmes centrados no Homem-Aranha, com o segundo estúdio a preparar o seu próprio "Spider-Verse", que vai incluir "Kraven the Hunter" (anunciado para 13 de janeiro de 2023), "Madame Web" (7 de julho), "El Muerto" (12 de janeiro de 2024) e mais uma sequela "Venom".