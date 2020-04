Pouco antes da denúncia, Farrow tinha-se separado de Allen ao descobrir que ele tinha uma relação secreta com outra das suas filhas adotivas, Soon-Yi Previn, 34 anos mais nova que o realizador.

A Justiça investigou as duas denúncias durante meses, mas não encontrou elementos para julgar o cineasta por abuso de menores, mas após o surgimento do movimento #MeToo, Dylan insistiu que sofreu abusos por parte do pai.

Em "Apropos of Nothing", o realizador de "Annie Hall" e "Manhattan" volta a negar as acusações e garante que existe uma maioria silenciosa em Hollywood que o apoia em privado, mas não pode falar publicamente com medo de repercussões profissionais.

"Pensei que era irónico, pois essa era a razão exata que as mulheres ao longo do ano deram para não denunciarem os seus assediadores: que as suas carreiras iriam sofrer", escreve na autobiografia.

Woody Allen voltou a trabalhar na Europa ao descobrir que não conseguiria fazer filmes no seu país porque o #MeToo o colocara na lista negra.

Em privado, garante, alguns atores disseram-lhe que "esperei a minha vida por este telefonema e agora não posso aceitar".