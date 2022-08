"E.T. - O Extra-Terrestre" (1982) e "Tubarão" (1975), duas das obras-primas de Steven Spielberg, regressam em exclusivo IMAX, pela primeira vez em Portugal, anunciou a distribuidora Cinemundo esta sexta-feira.

As reposições de clássicos nas salas comerciais tornaram-se raras com a chegada do "cinema em casa",pelo que este é um grande acontecimento... literalmente.

Premiado com três Óscares e a festejar o 40. aniversário este verão, "E.T. - O Extra-Terrestre" (1982) estreia a 1 de setembro e ficará em exibição apenas uma semana.

Se "E.T." tinha regressado aos cinemas comerciais portugueses em março de 2002 para festejar os 20 anos, para muitos espectadores a reposição a 8 de setembro de "Tubarão", também durante uma semana, será uma oportunidade única para ver no grande ecrã o filme vencedor de três estatuetas douradas que, para lá do gigantesco sucesso de bilheteira, se tornou um fenómeno cultural no mundo, inaugurando oficialmente a "era do blockbuster" e mudando para sempre a indústria cinematográfica.

Os dois filmes foram remasterizados digitalmente de forma a otimizar imagem e som.