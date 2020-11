O ator Eddie Hassell faleceu aios 30 anos após ser assassinado no Texas (EUA).

No anúncio publicação especializada Variety, o seu agente avança que terá sido um incidente de "carjacking", embora isso ainda esteja sob investigação.

Eddie Hassell teve alguns pequenos papéis em filmes e séries entre 2005 e 2017, com destaque para "Os Miúdos Estão Bem", nomeado para vários Óscares de 2010, onde foi Clay, o amigo instável de Laser (Josh Hutcherson), o filho do casal Nic e Jules (Annette Bening e Julianne Moore).

Entrou ainda na série de ficção científica "Surface", ao lado de Leighton Meester e Lake Bell.

Dedicava-se também ao Surf e Skate, que lhe abriu portas na representação e publicidade.

Em cinema, também entrou no filme catástrofe "2012" (2009) e "Jobs" (2013), o "biopic menos famoso sobre Steve Jobs com Ashton Kutcher, e "Oh Lucy!" (2017), com Shinobu Terajima e Josh Hartnett, nomeado para vários prémios. Houve ainda filmes "séries B", como "House of Dust" (2013), "Born to Race: Velocidade Extrema" (2014) e "Bomb City" (2017).

Em televisão, teve participações como ator convidado em "Studio 60 on the Sunset Strip", "Joan of Arcadia", "Southland", "Ossos", entre outros.