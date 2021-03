"Um Príncipe em Nova Iorque" (1988) é uma das comédias mais populares da década de 1980 e um dos marcos na carreira de Eddie Murphy.

A história andava à volta de Akeem, o príncipe de uma rica nação africana, Zamunda, que viajava para os EUA para encontrar uma noiva disfarçado de funcionário de um restaurante de “fast-food”. Ao seu lado estava Arsenio Hall como o melhor amigo.

A estreia nos cinemas em 1988 foi outro marco porque todos os atores do elenco eram negros, com exceção do comediante Louie Anderson.

Mas isso aconteceu por exigência do estúdio Paramount, revelaram Eddie Murphy e Arsenio Hall praticamente 33 anos mais tarde, durante uma entrevista para promover a sequela "2 Príncipes em Nova Iorque".

"Adoro o Louie, mas acho que fomos forçados a colocá-lo. Fomos forçados a colocar uma pessoa branca", começou por dizer Arsenio Hall durante entrevista a Jimmy Kimmel.

Murphy acrescentou: "Sim, porque o elenco era todo negro e isto era nos anos 1980, a Paramount disse 'Temos que ter uma pessoa branca no filme'. E eu fiquei 'O quê?!".

Portanto, os atores pensaram em quem era o "tipo branco" mais engraçado "que andava por aí". Como gostavam de Louie Anderson, foi ele o escolhido.

Mas o tema foi mesmo importante dentro do estúdio: Arsenio Hall recordou que lhe deram uma lista com o nome de três atores brancos e lhe perguntaram com quem é que preferia trabalhar.

Kimmel ainda perguntou quem era os outros dois, mas Hall não quis revelar.

Apesar da imposição, Louie Anderson, agora com 67 anos e mais conhecido pelo trabalho na série cómica "Baskets", regressou para a sequela, que chega esta sexta-feira (5) à Amazon Prime.

Na nova história, o agora rei Akeem, outra vez acompanhado do melhor amigo Semmi, regressa a Nova Iorque ao encontro do filho e herdeiro que nunca conheceu (Jermaine Fowler) e da sua mãe (Leslie Jones). Pelo meio também há uma filha (KiKi Layne), que esperava subir ao trono se não fosse a lei do país a proibi-lo, e um general (Wesley Snipes) que tem outros planos de sucessão.

