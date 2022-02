O filme “Elas também estiveram lá”, uma produção do Teatro do Vestido realizada por Joana Craveiro, é exibido no próximo dia 17, às 21h30, no auditório municipal do Pinhal Novo, concelho de Palmela.

A exibição insere-se na extensão de Palmela da iniciativa Olhares do Mediterrâneo - Women's Film Festival, e abre a segunda edição do Festival na localidade.

O filme foi galardoado com a Menção Honrosa do júri no Festival Olhares do Mediterrâneo, pela "imensa criatividade, mistura de formatos, do teatro à reportagem, filme de arquivo e linha pedagógica e uma rara erudição de Cinema, e [por] evocar as 'Histoires du Cinéma', bem como a explícita citação de filmes portugueses. Mostra trabalho, ideias de cinema, inteligência e humor".

Com conceção, texto e realização de Joana Craveiro, “Elas também estiveram lá” teve apoio ao argumento de Miguel Bonneville, câmara de José Torrado, que dirigiu a fotografia e também procedeu à montagem com Joana Craveiro.