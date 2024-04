Após meses de fotografias clandestinas da rodagem e mais algumas partilhadas a conta-gotas pelo realizador Todd Phillips nas redes sociais, o trailer oficial de "Joker: Loucura a Dois” foi lançado esta terça-feira ao fim da tarde nos EUA, madrugada em Portugal.

O momento foi importante, a confirmar a expectativa à sua volta: no final da apresentação das novidades para os próximos meses do estúdio Warner Bros no convenção CinemaCon em Las Vegas.

Não há sinopse oficial da história, mas ao som do tema 'What the World Needs Now, Is Love Sweet Love', as imagens apresentam o nascimento da história de amor entre Joaquin Phoenix como Arthur Fleck / Joker e Lady Gaga como Harleen Quinzel / Harley Quinn.

TRAILER LEGENDADO.



As sequências entre o sonho e o fantástico no Asilo Arkham e pelas ruas, telhados e casas de espetáculo deixam pistas para o que a revista Variety revelou em março ser uma 'sequela 'musical' que integra 'pelo menos' 15 reinterpretações de canções bem conhecidas, incluindo “That’s Entertainment” (coma a possibilidade de um ou dois temas originais chegarem à banda sonora).

Além da realização, Todd Phillips volta a assinar o argumento do filme, um dos mais aguardados de 2024: após arrecadar o Leão de Ouro no Festival de Veneza, o original de 2019 arrecadou 1,079 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais mesmo sem estrear na China (é o quinto mais visto em Portugal desde 2003, com 915.593 espectadores) e somou dezenas de prémios, culminando em 11 nomeações para os Óscares e duas estatuetas, Melhor Ator para Phoenix e Banda sonora.

Com o regresso ao elenco de Zazie Beetz como a vizinha de Arthur Fleck, as principais novidades são os nomeados aos Óscares Catherine Keener e Brendan Gleeson, além de Jacob Lofland (da série "The Sun") e Harry Lawtey (a revelação da série "Industry").

A estreia nos cinemas está agendada para 3 de outubro.