O ator norte-americano Elijah Wood criticou a decisão de da exibidora com mais salas de cinema nos EUA e do mundo de avançar com preços diferentes para os bilhetes com base na localização dos lugares.

Na segunda-feira, ficou a saber-se que a AMC, que tem entre as suas subsidiárias a Odeon Cinemas, que incluiu a UCI Cinemas, vai expandir até ao final do ano nos EUA a iniciativa "Sightline at AMC" ["Linha de visão na AMC", em tradução literal], que dividirá os lugares das salas em três níveis de preços para todas as sessões que começam depois das 16 horas, com exceção das terças-feiras.

A maioria dos lugares manterá o preço habitual, mas os menos apelativos, como os da primeira fila, serão mais baratos, enquanto os do meio da sala passarão a ter um preço Premium.

A decisão está a ser criticada nas redes sociais como um tiro no pé quando as salas tentam recuperar a afluência de espectadores após a pandemia.

"A sala de cinema é e tem sido sempre um espaço democrático sagrado para todos e esta nova iniciativa dos cinemas AMC vai essencialmente penalizar as pessoas com menores rendimentos e recompensar as que têm mais", escreveu o famoso ator dos filmes "O Senhor dos Anéis" nas redes sociais.

Embora os preços variam de região para região nos EUA, a média dos bilhetes AMC em 2021 foi de 11,16 dólares ou 10,42 euros à cotação do dia.