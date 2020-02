As "Elsas do mundo" de "Frozen II: O Reino do Gelo" vão estar no domingo na cerimónia dos Óscares, mas não a portuguesa Ana Encarnação.

A Academia anunciou esta sexta-feira (7) que as artistas das versões da Dinamarca, Alemanha, Japão, América Latina, Noruega, Polónia, Rússia, Espanha e Tailândia vão juntar-se no palco do Dolby Theater à norte-americana Idina Menzel e à noruega Aurora numa interpretação "inesquecível" da canção "Into the Unknown".

Apesar da longa tradição de canções nomeadas dos filmes de animação nomeadas, será uma estreia em 92 anos dos Óscares.

