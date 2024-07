Foi divulgado esta terça-feira o trailer da nova versão para o cinema de "Emmanuelle".

"Concebido como uma exploração do prazer numa era pós-Me Too”, como revelava o comunicado original a anunciar o projeto, esta é uma adaptação livre do livro de Emmanuelle Arsan que já originou o grande sucesso do cinema erótico com Sylvia Kristel de 1974.

O novo filme dirigido por Audrey Diwan (Leão de Ouro em Veneza em 2021 com “O Acontecimento”) 'lança um olhar feminino sobre a busca íntima da mulher cujo primeiro nome ainda evoca uma das personagens mais polémicas do cinema atual', destaca a produtora.

"Emmanuelle (Noémie Merlant) procura um prazer perdido. Ela voa sozinha para Hong Kong para uma viagem profissional. Neste sensual mundo urbano, ela multiplica experiências e conhece Kei (Will Sharpe), um homem que continua a iludi-la", resume a sinopse oficial.

Noémie Merlant é conhecida pelos filmes "Retrato da Rapariga em Chamas" e "Tár", e no elenco destacam-se também Naomi Watts (“Mulholland Drive”, "21 Gramas"), Jamie Campbell Bower, Chacha Huang e Anthony Wong.

"Emmanuelle" terá estreia mundial na sessão de abertura do Festival Internacional de San Sebastian, em Espanha, a 20 de setembro, antes da estreia nos cinemas franceses no dia 25. Chega a Portugal a 17 de outubro.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.