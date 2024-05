O 'remake' feminista de "Emmanuelle", grande sucesso do cinema erótico dos anos 1970, com Noémie Merlant no papel da protagonista, terá estreia mundial na sessão de abertura do Festival Internacional de San Sebastian, em Espanha, a 20 de setembro.

O filme, dirigido por Audrey Diwan (Leão de Ouro em Veneza em 2021 com “O Acontecimento”), “é concebido como uma exploração do prazer numa era pós-Me Too” e foi rodado no outono de 2023 em Hong Kong e Paris, disseram os organizadores num comunicado à imprensa.

Nova versão do filme de Just Jaeckin com Sylvia Kristel de 1974, esta nova "Emmanuelle" será lançada na França a 25 de setembro.

Noémie Merlant é conhecida pelos filmes "Retrato da Rapariga em Chamas" e "Tár", ("Retrato da Jovem em Chamas", eestá acompanhada no elenco pela britânica Naomi Watts (“Mulholland Drive”, "21 Gramas").

“Emmanuelle” é originalmente um romance erótico, cujo enredo se passa em Banguecoque, publicado clandestinamente em 1959 sem o nome do autor ou editor.

Foi assinado anos depois por Emmanuelle Arsan, pseudónimo de uma romancista francesa de origem tailandesa que faleceu em 2005.