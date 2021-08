Protagonizado por Larissa Manoela e Thati Lopes, "Diário de Intercâmbio" conquistou o top diário da Netflix - esta segunda-feira, dia 23 de agosto, a produção brasileira ocupa o quarto lugar no ranking da plataforma em Portugal.

Descrito como "encantador, comovente e disparatado", o filme segue duas amigas, Bárbara e Taila. "Fartas das dificuldades por que passam no Brasil, as melhores amigas Bárbara e Taila decidem participar num programa de intercâmbio, na esperança de poderem resolver todos os seus problemas", adianta o serviço de streaming.

"No entanto, ao verem-se fora do seu elemento nas montanhas geladas da Califórnia, as duas metem-se em todo o tipo de situações absurdas e hilariantes e acabam por perceber que aquilo com que sonhavam não corresponde inteiramente à realidade", resume a Netflix.