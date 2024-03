Em Bergamo vão ser mostradas mais de uma dezena de curtas-metragens das realizadoras Marta Monteiro, Laura Gonçalves e Alexandra Ramires e dos realizadores João Gonzalez, José Miguel Ribeiro, David Doutel e Vasco Sá.

“Ao contrário dos anos anteriores, esta não será uma retrospetiva sobre um autor em particular, mas um apanhado geral das tendências da animação portuguesa através do olhar de representantes de novas gerações de animadores”, escreveu o festival em nota de imprensa, a propósito do programa “Geração X/Y”.

Entre os filmes escolhidos estão, por exemplo, “Sopa fria”, de Marta Monteiro, “O homem do lixo”, de Laura Gonçalves, “Elo”, de Alexandra Ramires, “Garrano”, de Vasco Sá e David Doutel, e “Ice Merchants”, de João Gonzalez, que soma mais de 130 prémios e uma nomeação - inédita para Portugal - para os Óscares.

Está prevista ainda uma ‘masterclasse’ com José Miguel Ribeiro, autor da longa-metragem "Nayola", e um encontro com os realizadores David Doute e Vasco Sá, atualmente a prepararem a primeira longa-metragem, "Una", e com o programador Joaquim Pedro Pinheiro.

Fora desta programação, o festival italiano também conta com o documentário “Contos do Esquecimento”, de Dulce Fernandes, que estará presente em Bergamo, e com os filmes “Lobo e Cão”, de Cláudia Varejão, e “Interdito a Cães e Italianos”, animação do francês Alain Ughetto, com coprodução pela Ocidental Filmes.

A 42.ª edição deste festival de cinema decorrerá até 17 de março.