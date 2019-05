"Rocketman", o biopic fantasioso sobre Elton John com Taron Egerton no papel de protagonista, chega esta quinta-feira aos cinemas portugueses. Em Cannes, o jornalista Rui Pedro Tendinha esteve à conversa com a atriz Bryce Dallas Howard, que dá corpo à mãe do cantor.

Bryce Dallas Howard, a atriz descoberta por M. Night Shyamalan e Lars Von Trier, está cada vez mais "all american girl", sobretudo depois da saga Jurassic World, mas agora surpreende tudo e todos como senhora britânica, encarnando a mãe de Elton John em Rocketman. Um desafio para um atriz protegida pela Paramount. Em Cannes, numa suite do Hotel Carlton, foi de uma simpatia exemplar. Na manhã seguinte à estreia mundial no festival, Bryce arregalou o sorriso e falou-nos das emoções fortes da estreia no Palais Lumiére. Veja a entrevista: Rui Pedro Tendinha, em Cannes