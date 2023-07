Com os cinemas mundiais invadidos pela onda "Barbenheimer" que levará milhares de pessoas a ver "Barbie" e "Oppenheimer", chegou um novo trailer de "As Marvels"

O 33.º filme do Universo Cinematográfico é a sequela de "Capitão Marvel" (2019) e também a continuação de "Ms. Marvel", a minissérie do Disney+.

Capitão Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Ms. Marvel (Iman Vellani) formam a equipa cósmica que fará frente à ameaça de uma nova vilã revelada que o trailer mostra pela primeira vez: Dar-Benn (Zawe Ashton).

TRAILER LEGENDADO.



"Carol Danvers, também conhecida como Capitão Marvel, recuperou a sua identidade da tirania Kree e vingou-se da Inteligência Suprema. Mas, consequências imprevisíveis levam Carol a carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando os seus deveres a enviam para uma fenda espacialanómala ligada a um revolucionário Kree, os seus poderes interligam-se com os da super-fã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel; e com os da Capitão Monica Rambeau, agora uma astronauta S.A.B.E.R. 'As Marvels', um trio improvável, precisa unir-se e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo", destaca a sinopse oficial.

Atrás das câmaras está Nia DaCosta, a primeira mulher afro-americana a realizar uma grande produção do Universo Cinematográfico Marvel, no culminar de um percurso meteórico após a estreia com um pequeno filme do circuito independente chamado "Little Woods" (2018, inédito nos cinemas portugueses) e de estar à frente de uma nova versão do icónico filme de terror "Candyman".

Ainda com Samuel L. Jackson e Park Seo-joon, a estreia nos cinemas de "As Marvels" está anunciada para 9 de novembro.