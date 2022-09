A primeira edição do MANIFEST - Festival de Filmes de Animação de Mafra realiza-se entre sexta-feira e domingo na Ericeira, com a exibição de quase uma centena de filmes de animação, divulgou hoje a organização.

O festival integra curtas-metragens, sessões de cinema infantil, oficinas e ‘masterclasses’.

A produtora do festival, Susana António, disse à agência Lusa que perto de 50 filmes vão estar em competição e outros 30 vão ser exibidos nas sessões para escolas e para famílias, que são organizadas em parceria com os festivais Monstra e Cinanima, respetivamente.

A programação conta com alguns títulos nacionais já premiados, como “Ice Merchants”, de João Gonzalez, “O Homem do Lixo”, de Laura Gonçalves, e “Suspensão”, de Luís Soares, assim como filmes internacionais a estrear em Portugal, como “Pasajero”, do argentino Juan Pablo Zaramella.

O realizador vai dar uma formação sobre os processos técnicos e artísticos do seu novo filme.

Ao longo do fim de semana, realizam-se duas oficinas de animação, 2D e Stop Motion, respetivamente.

No domingo, as “Percussões da Metropolitana” encerram o festival com um concerto, durante a cerimónia de entrega dos prémios aos filmes vencedores.

O Festival de Filmes de Animação de Mafra, no distrito de Lisboa, procura sensibilizar o público para “a riqueza artística e cultural do cinema de animação” através do encontro com os autores, valorizar e divulgar o cinema de animação e “associar a arte contemporânea ao património, a produção artística à formação, a intimidade da sala de cinema à natureza envolvente e ao mar”.