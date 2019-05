O próximo Batman no cinema está escolhido: será Robert Pattinson.

A informação foi avançada em primeira mão por um dos mais credíveis meios da imprensa americana especializada, o Deadline Hollywood, que indica estar iminente a confirmação oficial.

Entretanto, o The Hollywood Reporter também avançou com a notícia, mas salientando que não estava esclarecido se o ator aceitaria a proposta do estúdio.

Essa informação foi entretanto retirada e o Deadline salienta que isso será apenas uma formalidade porque a proposta será com a opção para três filmes.

Na sua notícia, a Variety diz que o acordo está fechado.

Pattison, com 33 anos, já era considerado o favorito desde 16 de maio porque correu bem o encontro com o argumentista e realizador Matt Reeves, mas o estúdio estaria indeciso entre ele e o também britânico Nicholas Hoult.

Por se tratar de uma decisão de enorme importância dentro do Universo Cinematográfico DC Comics, a Warner Bros exigiu testes gravados com os dois atores, que se terão realizado esta quinta-feira.