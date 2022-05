Após um lançamento clandestino rapidamente removido pelo estúdio, chegou esta segunda-feira o trailer oficial do sétimo filme "Missão Impossível".

Com estreia nos cinemas a 13 de julho de 2023 e lançado cirurgicamente na semana em que chega aos cinemas outro filme de Tom Cruise ("Top Gun: Maverick"), as primeiras imagens de "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" revelam doses industriais da famosa ação itinerante e das loucas corridas e acrobacias da estrela principal como Ethan Hunt, incluindo a que deverá ser a mais arriscada de todas: o salto de mota de uma montanha, cuja preparação foi revelada nas redes sociais.

Com a "Parte 2" prevista para o final de junho de 2024, os detalhes da história continuam em secretismo, mas os fãs reconhecerão as citações diretas ao primeiro filme de 1996: o regresso de Henry Czerny como Eugene Kittridge, o antigo diretor da IMF, que avisa Ethan Hunt que "está na altura de escolher um lado", e uma versão moderna da famosa cena no teto do comboio.

Novamente escrito e realizado por Christopher McQuarrie, regressam ainda Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt.

Entre as novidades no elenco estão Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales (o principal vilão), Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss e Cary Elwes.

TRAILER LEGENDADO.