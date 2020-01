Quatro anos depois, a mesma piada volta a funcionar.

Em dezembro de 2016, Adam Driver esteve no Saturday Night Live (SNL) e o momento mais recordado é o do especial "Star Wars/Undercover Boss", onde o vilão Kylo Ren se disfarçava como Matt, um técnico na base Starkiller, para se misturar com os "funcionários" e descobrir o que realmente se passava na sua "empresa".

Apesar de prometer mudar para melhor, como era de prever a experiência não correu bem.

O sketch tornou-se viral: é o quarto mais popular dos 7141 vídeos do SNL no YouTube, com 48 milhões de visualizações (e mais 43 milhões via Facebook).

RECORDE O PRIMEIRO "UNDERCOVER BOSS".



Este sábado (25), o ator voltou como anfitrião e fez a sequela do "Undercover Boss", num especial "Onde estão agora?".

"Vou reconhecer: ultimamente não tenho sido o melhor patrão. Tenho andado um pouco distraído com alguns dramas pessoais", revela Driver devidamente caracterizado como o vilão "Star Wars".