Aimee Lou Wood, protagonista da terceira temporada de "The White Lotus", não gostou da paródia do "Saturday Night Live" dedicada à série da Max. O sketch contou com uma imitação da sua personagem, Chelsea, interpretada por Sarah Sherman com uns dentes falsos e salientes.

"Achei o sketch do 'SNL' maldoso e sem piada", escreveu a atriz nas Stories, no Instagram. O segmento foi para o ar na noite de sábado, dia 12 de abril.

"É uma pena, porque tinha-me divertido imenso a ver o programa há umas semanas (...) Sim, gozem à vontade — é para isso que o programa serve — mas não haveria uma forma mais inteligente, mais subtil, menos fácil?", acrescentou Aimee Lou Wood nas redes sociais.

No sketch, intitulado "The White Potus", são representados vários membros da família de Donald Trump e aliados políticos ao estilo de "The White Lotus" - veja aqui.

"Num tom mais positivo, toda a gente concorda comigo em relação a isto, por isso ainda bem que falei", escreveu a atriz, confessando que sofre de "síndrome do impostor".

Horas depois das publicações no Instagram, Wood revelou que "recebeu pedidos de desculpa do 'SNL'".