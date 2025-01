Timothée Chalamet regressou ao "Saturday Night Live" ("SNL") pela terceira vez, mas desta vez assumiu duas funções: além de apresentar o programa, o ator foi o convidado musical. O episódio foi para o ar no passado sábado, dia 25 de janeiro.

No palco do Studio 8H, o ator que protagoniza "A Complete Unknown", que se estreia esta semana nas salas de cinema em Portugal, interpretou três canções de Bob Dylan. Durante o seu monólogo de abertura, Chalamet revelou que escolheu as suas canções favoritas do artista.

Apresentado por Adam Sandler, o noret-americano começou por cantar "Outlaw Blues", seguindo depois para "Three Angels". No segundo tema, Timothée Chalamet teve ao seu lado James Blake.

"Outlaw Blues" & "Three Angels":

Depois de vários sketchs, o ator voltou ao palco com uma guitarra acústica e cantou "Tomorrow Is a Long Time", novamente com James Blake nas vozes de apoio e teclados.

"Tomorrow Is a Long Time":