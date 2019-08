Segundo o TMZ, o "vagabundo" do filme também teve uma existência muito infeliz: era um cão abandonado que esteve num canil e escapou por pouco à eutanásia, sendo salvo por uma organização dedicada a salvar animais em Phoenix.

A vida do terrier agora com dois anos mudou quando, após apenas sete dias no novo abrigo, foi "descoberto" por Mark Forbes, o treinador dos animais da produção do filme da Disney, que estava à procura de um cão "desarranjado".

Após treiná-lo, Monte passou na "audição" da Disney e conseguiu o papel.

A história não fica por aqui pois a organização que o resgatou obrigou Forbes a prometer que seria adotado por uma família após o final da rodagem, recebendo finalmente o carinho que merece: Monte faz parte agora da família do tratador, juntamente com um guaxinim e um bebé recém-nascido.