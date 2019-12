"Estou um bocado cansado de estar calado sobre isso. Quero que as pessoas saibam que não é sempre um mar de rosas quando se está a fazer algo como 'Aladdin'. 'Ele deve ter conseguido milhões. Deve estar receber tantas propostas'. Não é nada dessas coisas. Não tive uma única audição desde que 'Aladin' estreou.", revelou ao The Daily Beast.

O ator de 28 anos, que nasceu no Egipto mas foi criado no Canadá, conta um pouco mais quando o jornalista lhe responde que acha isso incrível após bater a tanta concorrência para se tornar o protagonistas da nova versão milionária de uma das animações mais populares de todos os tempos e ter Will Smith como um dos colegas.

"É incrível para muita gente. As pessoas têm estas ideias na cabeça. Estou aqui sentado tipo, 'Ok, 'Aladdin' acabou de chegar aos mil milhões. Posso ao menos conseguir uma audição?' Não é que esteja à espera que me digam 'aqui está o Batman'. Mas posso ao menos entrar na sala? Tipo, ao menos podem dar-me uma oportunidade? Portanto, não é sempre o que as pessoas pensam".

Mena Massoud está na nova série da Hulu "Reprisal", que conseguiu em agosto de 2018, já após o fim da rodagem de "Aladdin".