A sequela de "Dune - Duna" foi anunciada oficialmente pelo estúdio esta terça-feira (19h00 em Lisboa, 11h00 em Los Angeles).

Com a imagem de "Dune - Part II", as redes sociais da Legendary Pictures (o principal financiados) e da Warner Bros. fizeram o anúncio uma a seguir à outra: "Obrigado aos que experimentaram 'Dune' até agora e aos que irão nos próximos dias e semanas. Estamos ansiosos para continuar a jornada!".

Uns minutos mais tarde, Timothée Chalamet, o protagonista, também manifestou a sua satisfação pela notícia.

A data oficial da estreia foi anunciada à parte: 20 de outubro de 2023 e será nos cinemas (uma informação que se tornou essencial nesta fase, colocando fim a qualquer especulação de que uma sequela só teria justificação económica com o envolvimento da plataforma de streaming HBO Max).

Denis Villeneuve também confirmou o seu regresso como realizador, produtor e co-argumentista do segundo filme.

A luz verde surge menos de 48 horas após "Dune - Duna" ter arrecadado 41 milhões de dólares [35,36 milhões de euros] no fim de semana (sexta a domingo) de estreia nos Estados Unidos, acima dos 30 milhões previstos pela generalidade dos analistas e apesar de também estar disponível na HBO Max.

Este também foi a melhor estreia de um título do estúdio Warner Bros. nos EUA este ano, em que optou pela estratégia de lançamento nos cinemas e streaming no mesmo dia nos EUA.

Em Portugal, a estreia de "Dune" também ficou em primeiro lugar, com 53.671 espectadores nos primeiros quatro dias, entre 21 e 24 de outubro.

Até agora, o filme de Denis Villeneuve arrecadou 223,2 milhões de dólares [192,48 milhões de euros] nas bilheteiras a nível mundial e os analistas de Hollywood avançavam que precisava de chegar aos 300 milhões de dólares para justificar o orçamento e a aprovação da sequela.

Porém, os responsáveis da Warner Bros disseram que, em tempos de pandemia, as decisões seriam "tomadas com toda a informação e baseadas na resposta do público, não apenas nas bilheteiras".

A confirmação da sequela iria basear-se "em tudo o que 'Dune' pode fazer pela empresa, incluindo a HBO Max", explicava Ann Sarnoff, diretora executiva da WarnerMedia Studios à publicação Deadline antes da estreia nos EUA.

Além de Timothée Chalamet, o elenco de estrelas do filme inclui Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Javier Bardem,

