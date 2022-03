São os Óscares ou os prémios de cinema da MTV?

Esta foi uma das reações nas redes sociais após a Academia ter divulgado mais uma lista de apresentadores para a cerimónia dos Óscares esta segunda-feira, recebida com frieza por alguns, de acordo com a revista Entertainment Weekly.

Entre nomes como Bill Murray, Jennifer Garner, Tiffany Haddish, Elliot Page e Stephanie Beatriz (de "Encanto", "Ao Ritmo de Washington Heights" e da série "Brooklyn Nine-Nine") e da artista H.E.R. (vencedora do Óscar de Melhor Canção no ano passado por "Judas e o Messias Negro"), aparecem o produtor de música DJ Khaled e as lendas dos desportos radicais Kelly Slater (surf), Tony Hawk (skate) e Shaun White (snowboard).

Dentro da indústria e através das redes sociais surgiram comentários negativos ao que está a ser interpretado como mais um gesto da Academia de atrair o público mais jovem para a cerimónia, cujas audiências desceram para um mínimo histórico de 10,4 milhões de espectadores nos EUA no ano passado.

As críticas também recordam que estes apresentadores estarão na cerimónia, ao contrário de Rachel Zegler, a estrela-revelação de "West Side Story", filme que está nomeado para sete Óscares, que revelou nas redes sociais que não tem convite depois de ter tentado tudo.

Não tendo sido convidada para ser apresentadora nem nomeada para as estatuetas douradas, a atriz dependia de um convite do seu estúdio, a Disney, que alegadamente não quis correr o risco que apanhasse COVID-19 durante a viagem, atrasando a rodagem de "Branca de Neve e os Sete Anões" em Londres.

Também não é esquecido que DJ Khaled, Kelly Slater, Tony Hawk e Shaun White estarão em direto, ao contrário do que acontecerá com os nomeados e vencedores nas oito categorias relegadas para uma hora antes da cerimónia começar e cujas imagens serão editadas durante a emissão.

Tony Hawk reagiu com humor quando foi questionado pelo seu convite, puxando dos galões dos seus impressionantes créditos em filmes.

"Se estar em todos os filmes 'Jackass', ' XXX - Missão Radical', 'Academia de Polícia 4: A Patrulha do Cidadão' e 'Sharknado 5: Voracidade Global' não me qualifica para ser apresentador nos Óscares, então o vosso gosto em filmes precisa ser reajustado", escreveu nas redes sociais.