Rachel Zegler não vai à cerimónia dos Óscares no próximo domingo, apesar de ser a estrela-revelação de "West Side Story", que está nomeado para sete Óscares.

A exclusão só foi descoberta quando a atriz partilhou nas redes sociais a imagem do vestido que usou para os prémios de cinema britânicos BAFTA e um fã escreveu que mal podia esperar para ver o que ela ia levar aos Óscares.

"Não fui convidada, portanto calças de treino e a camisola de flanela do meu namorado", foi a resposta.

Como seria de esperar, outros fãs reagiram com mensagens de indignação, o que a levou a acrescentar nas respostas que tinha tentado tudo, mas que já era improvável que fosse conseguir o convite e ia torcer pelo filme do seu sofá, "orgulhosa do trabalho que fizemos incansavelmente há três anos".

"Espero que algum milagre de última hora aconteça e possa comemorar pessoalmente o nosso filme, mas pronto, suponho que é assim que acontece às vezes", concluía.

Os nomeados e apresentadores da cerimónia têm direito automaticamente a convite, mas os atores dos filmes, mesmo os que estão entre os grandes nomeados, não têm presença garantida no Dolby Theatre, que terá uma lotação de 2500 lugares em vez dos habituais 3400 por causa da pandemia.

A distribuição dos restantes bilhetes é da responsabilidade dos respetivos estúdios: neste caso concreto, da Disney, que parece ter excluído tanto a protagonista de "West Side Story" como da sua nova versão de "Branca de Neve e os Sete Anões", atualmente em rodagem em Londres.

Algums horas depois, Rachel Zegler acabou por escrever uma mensagem à parte para responder à indignação e pedir calma aos seus fãs.

"Aprecio todo o apoio, a sério. Vivemos em tempos sem precedentes e é preciso muito trabalho nos bastidores para fazer acontecer a magia do cinema. Isto é tanto para as produções cinematográficas (como aquela que tenho a sorte de estar a filmar atualmente em Londres) como para as cerimónias de prémios. Respeitemos todos o processo e vou sair do meu telefone", prometeu.