A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou o primeiro grupo de apresentadores para a 97.ª cerimónia dos Óscares.

Como é tradição, tratam-se dos 'Big Four', os vencedores das estatuetas douradas nas categorias de interpretação no ano passado: Cillian Murphy e Robert Downey Jr. ("Oppenheimer"), Emma Stone ("Pobres Criaturas") e Da’Vine Joy Randolph ("Os Excluídos").

No ano passado, as categorias de interpretação foram apresentadas por cinco antigos premiados nas respetivas categorias com alguma ligação com os nomeados, mas fontes da Academia disseram à revista Variety que este ano isso vai acontecer em Melhor Realização e outros prémios técnicos.

Nessa decisão pesou que os atores premiados disponíveis acabariam por se esgotar se se tornasse uma tradição anual nas categorias de interpretação, forçando os produtores da cerimónia a começarem a repeti-los.

Este ano, a decisão evita o problema que seria encontrar um antigo vencedor disposto a elogiar Karla Sofía Gascón: a nomeada para Melhor Atriz por "Emília Pérez" está envolvida numa grande polémica após a revelação das mensagens antigas nas redes sociais que causaram polémica sobre o Islão, os protestos anti-racismo nos EUA e até mesmo os próprios Óscares, que chamou de 'cerimónia feia'.

Com a votação final para os prémios a decorrer entre 11 e 18 de fevereiro, serão anunciados mais apresentadores nas próximas semanas.

Os Óscares estão marcados para 2 de março de 2025, no Dolby Theatre em Los Angeles, Califórnia, com apresentação pela primeira vez do respeitado comediante Conan O’Brien.

Ainda não foi anunciada a transmissão em Portugal, onde a cerimónia poderá ser vista a partir da meia-noite, hora de Lisboa.