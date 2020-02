Apesar disso, até agora não existem referências nos filmes: imagens de uma mulher a sair do quarto de Valkyrie foram cortadas de "Thor: Ragnarok" (2017) porque o realizador Taika Waititi achou que iam desviar as atenções do objetivo principal da cena.

Haaz Sleiman, americano de origem libanesa, acrescentou que "Eternals" será diferente e haverá também o primeiro beijo gay, um momento que descreve ter feito chorar todos os que estiveram presentes nesse dia da rodagem.

"Eternals" é a adaptação da banda desenhada criada por Jack Kirby em 1976 que anda à volta dos superhumanos Eternos e o confronto com os extraterrestres Celestiais.

Kevin Feige, presidente da Marvel, já tinha indicado que representará "algo completamente novo e diferente para o Universo Cinematográfico".

O elenco também se destaca pela diversidade, ainda com Angelina Jolie (a feroz guerreira Thena), Richard Madden (o todo poderoso Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo, dotado de poderes cósmicos), Lauren Ridloff (o super rápido Makkari), Salma Hayek (a sábia e espiritual líder Ajak), Lia McHugh (a eternamente jovem Sprite), Don Lee (o poderoso Gilgamesh), Barry Keoghan (o solitário Druig), Gemma Chan (a protetora da humanidade Sersi) e Kit Harington (o não-Eterno Dane Whitman/Black Knight).

Realizado por Chloé Zhao, cineasta do aclamado "The Rider" (inédito comercialmente no nosso país), a estreia está prevista para o início de novembro.