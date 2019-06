Foi revelado o "teaser trailer" de "Doutor Sono", o filme que continua a história de "Shining", com as imagens a integrarem por completo o imaginário do lendário filme de terror realizado por Stanley Kubrick que cjegou aos cinemas em 1980.

Ewan McGregor é o adulto Danny Torrance (o filho das personagens de Jack Nicholson e Shelley Duvall), a enfrentar as mesmas ameaças de fúria e alcoolismo que atingiram o pai, bem como o trauma do que aconteceu no hotel Overlook na infância, que encontra uma adolescente que partilha os mesmos poderes extrassensoriais (a estreante Kyliegh Curran).

No elenco destacam-se ainda Rebecca Ferguson e Bruce Greenwood.

Tal como original, "Doutor Sono" adaptada uma obra de Stephen King, distinguido com o prémio Bram Stoker de Melhor Romance de 2013.