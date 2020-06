Ewan McGregor vai ser a voz do venerável Grilo Falante na versão de "Pinóquio" que o realizador Guillermo del Toro está a preparar para a Netflix.

O ator confirmou que o envolvimento no projeto durante uma entrevista virtual com o canal do YouTube Ace Universe.

Ainda com Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ron Perlman e David Bradley (da série "A Guerra dos Tronos"), a nova versão terá como pano de fundo a Itália e a ascensão do Fascismo nos anos 1930 e será uma animação em "stop motion" (técnica que recorre a volumes) e um musical.

"Vão demorar muito tempo a fazer o filme", explicou, indicando a primeira parte do seu trabalho está feita, que era gravar os diálogos.