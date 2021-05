A Netflix projeta que "Exército dos Mortos", de Zack Snyder, irá chegar a uma audiência de 72 milhões de lares nos primeiros 28 dias.

O resultado coloca-o nas dez estreias mais sempre para filmes originais na plataforma.

Saliente-se que a plataforma, com mais de 200 milhões de lares a nível global, alterou no ano passado a forma como faz o apuramento das audiências: para efeitos de contabilização um programa tem de ser visto pelo menos dois minutos.

A história que mostra uma Las Vegas em quarentena após ser invadida por hordas de mortos-vivos e um grupo de mercenários armados a tentar entrar na cidade sitiada para roubar milhões de dólares de um cofre, ficou em primeiro lugar em mais de 70 países e entrou no top em mais de 90.

O elenco internacional inclui Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder e Samantha Win.

Prevendo o sucesso, a Netflix irá lançar ainda este ano "Army of Thieves", uma prequela com produção de Zack Snyder e Deborah Snyder e realizada por Matthias Schweighöfer, que também volta a interpretar Ludwig Dieter, e também uma série de animação.

Com 99 milhões de lares, a estreia do filme original mais vista de sempre continua a ser "Tyler Rake: Operação de Resgate" (2020), o "thriller" de ação com Chris Hemsworth.

Em segundo lugar, com 89 milhões, está "Bird Box/Às Cegas" (2018), com Sandra Bullock, o mais antigo da lista.

Seguem-se os filmes de ação, "Spenser: Confidencial" (2020), com Mark Wahlberg (85 milhões), e "6 Underground" (2019), de Michael Bay e com Ryan Reynolds (83 milhões), e a comédia "Mistério a Bordo" (2019), com Adam Sandler e Jennifer Aniston (83 milhões).

Em sexto lugar, está "A Velha Guarda" (2020), com Charlize Theron (78 milhões). A seguir, entrou "Enola Holmes" (2020), com Millie Bobby Brown e Henry Cavill (76 milhões).

"Project Power" (2020), com Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt, está em oitavo (75 milhões).

Empatados em 9.º lugar com 72 milhões ficam "O Céu da Meia-Noite" (2020), de e com George Clooney, e "Exército dos Mortos".

Já foram do Top10 aparecem títulos como "O Irlandês" (2919), de Martin Scorsese (64 milhões); "Operação Fronteira" (2019), com Ben Affleck e Oscar Isaac (63 milhões); "The Wrong Missy" (2020), com David Spade (59 milhões); o espanhol "A Plataforma" (2019), de Galder Gaztelu-Urrutia (56 milhões); e "O Par Perfeito", com Noah Centineo (48 milhões).