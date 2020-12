A oitava edição da extensão a Macau do DocLisboa arranca na quarta-feira com a apresentação de dez filmes documentais, incluindo várias 'curtas' do território, foi hoje (15) anunciado.

A sessão inaugural da mostra apresenta "A Lily Ainda por Desabrochar", de Lei Cheok Mei, vencedora na secção Local View Power do Festival Internacional de Cinema e Prémios, em Macau, em 2018 e nomeada para o prémio Melhor Documentário no concurso Golden Harvest Awards for Outstanding Short Films no ano de 2019, indicou o Instituto Português do Oriente (IPOR), que organiza o certame, em comunicado.

No mesmo dia, que conta com a presença dos realizadores, vão ser exibidos "Gradmas' Dangerous Project" de Peeko Sio Nga Wong, vencedor do Prémio Best Local Entry do Festival Sound & Image de 2019 e "The Lighthouse" de Jay Pui Weng Lei, distinguido com o Prémio Macau Cultural Identity, no mesmo festival, no mesmo ano.

Até sábado, as obras Atsushi Kuwayama, Mário Veloso, José Filipe Costa, Sara CF de Gouveia, Nevena Desivojevic e Filipe Oliveira vão passar pelo auditório Dr. Stanley Ho, no Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

O encerramento cabe ao documentário sobre "o lendário guitarrista os Xutos e Pontapés, como a maior figura do rock’n’roll português", de Diogo Varela Silva, de acordo com a mesma nota.

A extensão a Macau do Doclisboa é uma iniciativa do IPOR, com o apoio do Instituto Cultural do território e a colaboração da APORDOC, tendo como objetivo primeiro proporcionar ao público um conhecimento sobre as propostas e as linguagens que marcam o cinema documental contemporâneo, em Portugal e em Macau, colocando, deste modo, em diálogo expressões artísticas oriundas destes dois contextos.