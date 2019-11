Segundo ele, críticos e espectadores parecem convergir num ponto inultrapassável: "as coisas que pareceram detestar mais sobre o filme foram coisas que não podia controlar. Não posso controlar que não tenham gostado do 'Genisys' [o quinto filme, de 2015] ou sentido traídos pelo 'A Salvação' [o quarto, com Christian Bale, de 2009]. Não posso ajudar nisso."

O realizador Tim Miller com Linda Hamilton, Natalia Reyes, Diego Boneta, Mackenzie Davis, Gabriel Luna e Arnold Schwarzenegger

Tim Miller também confirma que houve divergências nos bastidores: James Cameron, criador da saga e realizador dos dois primeiros filmes, que agora assumiu o papel de produtor e consultor da história, causou impacto ao dizer em outubro que "o sangue ainda está a ser esfregado das paredes dessas batalhas criativas".

O realizador de "Destino Sombrio" indica que muitas das desavenças tiveram a ver com pequenas frases no argumento que ele achava "poéticas e bonitas" e Cameron não estava interessado, bem como as visões para o "novo" futuro": Cameron queria os humanos a ganhar, como aconteceu nos seus filmes, Miller preferia que fosse uma batalha perdida.

Tim Miller acrescenta que o mais provável é não voltar a trabalhar com James Cameron porque não quer voltar a estar numa situação em que não tem "o poder para fazer o que penso estar certo", a mesma razão que já o tinha levado a desistir de "Deadpool 2" após choque com Ryan Reynolds.

Ainda assim, a relação parece estar em bons termos: está combinado um encontro em dezembro, quando Cameron fizer uma pausa de "Avatar" e regressar a Los Angeles.