"O primeiro 'Exterminador' esmagava e destruía tudo. O segundo foi um protetor. Agora, neste, desenvolvi uma consciência", explica o ator, que ficou famoso pelo seu papel como T-800.

Mas os fãs não precisam de ter receio porque, embora ele tenha se tornado mais humano, o "Exterminador" não abriu mão das suas armas.

E os ingredientes que fizeram da personagem uma lenda nos dois primeiros filmes não mudaram: perseguições frenéticas por terra, ar e mar, tiroteios espetaculares e cenas de combate cheias de efeitos especiais.

"Exterminador Implacável: Destino Sombrio" traz de volta em particular um dos elementos principais do seu sucesso: Linda Hamilton, mais guerreira do que nunca no papel de Sarah Connor.

O filme, passado em 2022, conta a história que "Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento", de 1991, deixou em aberto, abstraindo o que pode ter acontecido nos episódios seguintes: Sarah Connor consegue evitar a eliminação no futuro da raça humana pelas máquinas dotadas com inteligência artificial da Skynet.

"Mais humano"

A decisão de retomar a personagem icónica 28 anos depois não foi fácil para Linda Hamilton, disse a atriz à AFP antes do lançamento do filme nos Estados Unidos.