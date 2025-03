Numa nova entrevista, Daisy Edgar-Jones destaca a sorte que teve com os seus colegas de elenco masculinos, eles próprios atores de primeira linha, por não terem ficado melindrados por ela ser efetivamente a protagonista nos filmes e séries que fizeram juntos.

A lista começa com Paul Mescal na minissérie "Normal People" (2020), o trabalho que os revelou na indústria, e continua com Andrew Garfield também na minissérie "Em Nome do Céu" (2022), e no cinema com Sebastian Stan em "Fresh" (2022), Harris Dickinson em "A Rapariga Selvagem" (2022), Glen Powell em "Tornados" (2024) e Jacob Elordi no ainda inédito "Indomáveis".

“Só faltam o Timothée Chalamet e o Austin Butler. Trabalhei com basicamente todos os namorados da internet", brincou a atriz britânica na entrevista à revista Elle.

"E tenho sorte que cada ator com quem trabalhei me apoiou muito pelo facto de ser a protagonista", acrescentou mais a sério.

"Glen, Sebastian, Paul, todos eles. Acho que é por isso que eles são tão bem-sucedidos, tão amados e tão bons: o facto de serem tão generosos, e realmente servirem a história e não a si mesmos", notou.

A atriz acrescentou que todos estavam completamente empenhados no desejo de revelar a história das personagens que ela interpretava.

As experiências deixaram grande impacto, até para o futuro.

“Estou nervosa com a parte de vir a trabalhar com alguém que pode não estar tão tranquilo em relação a isso. Porque pode existir muito ego nesta indústria”, explicou.

"Indomáveis" tem estreia portuguesa prevista para 15 de maio.

VEJA O TRAILER.