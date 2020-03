Matti está com a filha no carro e, de repente, desaparece. Não se trata de um evento pontual. Para o resto da vida, Matti vai lidar com estes desaparecimentos sem explicação e que o levam a conhecer o mundo.

Primeira longa-metragem do realizador Arttu Haglund, "Gone" é um exemplo da vitalidade do cinema finlandês e será apresentado em antestreia internacional a 4 de março, pelas 21h15, no Grande Auditório do Teatro Municipal Rivoli.

