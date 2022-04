Com o exagero e a violência que lhe são característicos, o realizador de culto Takashi Miike faz-nos penetrar numa luta pelo poder que mete mafiosos sicilianos e japoneses.

Reiji é um policial cheio de processos por mau comportamento que está em missão clandestina para destruir o maior traficante de droga do Japão e o filho.

Misturando animação e imagem real, referências a sexo e ações extremas, Miike é sempre original e criativo, mas não se espere deste prolífero realizador de culto japonês, um filme brando.

A sessão de "The Mole Song" decorre esta sexta-feira, 8 de abril, às 23h00, no Grande Auditório do Teatro Rivoli.

