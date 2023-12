O Fantasporto vai contar com 30 longas-metragens na competição de cinema fantástico e vai ter o filme “Testament”, de Denys Arcand, na abertura oficial, estando o encerramento a cargo de “Creation of Gods I: Kingdom of Storms”, de Wuershan.

“Testament” é o mais recente filme do realizador do Quebeque, conhecido por filmes como “As Invasões Bárbaras”, que venceu o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2004.

Já o filme chinês "Creation of Gods I: Kingdom of Storms" é um épico de fantasia, primeiro de uma trilogia, que parte de um livro do século XVI, de Xu Zhonglin.

De acordo com um comunicado da organização do festival nas redes sociais, a competição de cinema fantástico vai contar com uma forte representação asiática, com 11 dos 30 filmes a terem produção japonesa.

Na competição de curtas-metragens vão estar 16 filmes, incluindo o brasileiro “Vão das Almas”, de Edileuza Penha de Sousa e Santiago Dellape.

Onze filmes vão marcar presença na Semana dos Realizadores, de “Bucky F*cking Dent”, de David Duchovny, ao brasileiro “Estranho Caminho”, de Guto Parente, entre outros, enquanto 17 filmes integram a Orient Express.

A única longa-metragem concorrente ao prémio de cinema português é “Best Cop Ever”, de João Bruno, ao lado de oito curtas-metragens.

Fora de competição, estão as ‘longas’ portuguesas “Carne, a Pegada Insustentável”, de Hugo Almeida, e “Titus”, de Rui Neto e Jorge Albuquerque.

O festival vai dedicar um programa ao realizador belga Karim Quejad, exibindo cinco filmes do cineasta, sendo também exibido “Cockfighter”, de Monte Hellman, a assinalar 50 anos de produção do filme.

O festival de cinema fantástico vai fazer a 44.ª edição de 1 a 10 de março de 2024, no Batalha Centro de Cinema, no Porto.

O Fantasporto é uma iniciativa da cooperativa Cinema Novo, teve a primeira edição em 1981 e é dirigido por Mário Dorminsky.