De acordo com Jason DeBord, diretor de operações da Julien's Auctions, que organiza o evento, a outra peça única de grande importância do filme que já foi leiloada foi a nave espacial Aries 1B, que transportou o Dr. Heywood R. Floyd da estação espacial internacional à Lua.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza a cerimónia dos Óscares, adquiriu-a em 2015 por 344 mil dólares.

O fato é particularmente cobiçado por causa do seu uso numa das cenas mais emblemáticas do filme: quando Bowman destrói o HAL 9000, o computador sensível que mata os astronautas a bordo para manter a missão que que foi programado.

Os organizadores do leilão acreditam que o traje foi usado na cena porque o seu capacete tem uma camada verde, a cor do capacete usado por Bowman, interpretado por Keir Dullea.

O fato quase completo provavelmente também foi usado por outros atores, já que o escafandro tem camadas de tinta branca e amarela. Juntamente com o escafandro, o fato inclui botas e uma caixa de transporte do estúdio MGM.

A peça foi leiloada em 1999 e esteve armazenada em temperatura controlada durante duas décadas.

"Simplesmente desapareceu da face da Terra", disse DeBord à AFP.

"É mágico porque é um tipo de artefato duradouro do processo de rodagem do filme", reforçou.

"2001" recebeu quatro nomeações para os Óscares e venceu na categoria de Efeitos Visuais por causa das suas técnicas pioneiras, que incluíam retratar com precisão os voos espaciais.

Entre os mais de 900 itens que serão leiloados no mesmo evento estão o bastão de controle do piloto Neil Armstrong usado no voo da Apolo 11 até à Lua, avaliado entre 100 e 200 mil dólares, e uma luva do traje espacial da época do programa Apolo projetada para Armstrong, que tem valor calculado entre 10 e 20 mil dólares.