Uma retrospetiva integral, um concerto e um 'cine-jantar' são algumas das iniciativas para assinalar a partir de abril, em Portugal, o centenário do nascimento do realizador italiano Federico Fellini, anunciou hoje a Festa do Cinema Italiano.

Segundo a organização, o programa "Fellini 100" juntará "ao longo do ano e um pouco por todo o país", uma série de eventos para que o público português conheça o "genial inventor e grande mestre do cinema italiano".

Está prevista uma retrospetiva integral da obra de Fellini na Cinemateca Portuguesa, com cópias restauradas, e a reposição "nas salas portuguesas, cineclubes e auditórios do país" de filmes emblemáticos do cineasta, nomeadamente "A Doce Vida" (1960), "Fellini 8 1/2" (1963) e "A Estrada" (1954), protagonizado pela mulher, Giulietta Masina.