Ser o feiticeiro Doutor Estranho no Universo Cinematográfico Marvel não chega: um dos próximos projetos no cinema de Benedict Cumberbatch será como mágico a sério.

Desde 2015 que o ator está comprometido com "The War Magician", que finalmente vai avançar após conseguir garantir como realizador Colin Trevorrow, da saga "Mundo Jurássico".

O projeto já interessou a Tom Cruise e passou por outras mãos em Hollywood durante 20 anos, mas agora será o próximo trabalho do realizador após "Mundo Jurássico: Domínio", que já terminou a rodagem e chegará aos cinemas em junho de 2022.

"The War Magician" baseia-se na história do mágico e ilusionista Jasper Maskelyne (1902-1973), que juntamente com um grupo de colegas que ficou conhecido por "The Magic Gang" [O gangue da magia], se tornou uma figura importante nas operações militares de ilusões e camuflagem no norte de África durante a Segunda Guerra Mundial.

Ilusões em grande escala que tornavam os tanques invisíveis vistos do ar, esconder edifícios inteiros cheios de munições e mantimentos e até fazer desaparecer uma cidade inteira e reaparecer a vários quilómetros de distância foram algumas ações que o fizeram entrar na lista negra pessoal do ditador nazi Adolf Hitler.

Não foram reveladas datas para o início da produção.