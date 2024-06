O 20.º FEST – Festival Novos Realizadores, Novo Cinema, que arranca segunda-feira em Espinho, integra mais de 40 horas de formação por profissionais como um maquilhador de “Star Wars” e o realizador e argumentista de “Manchester by the sea”.

O britânico Mark Coulier, que ainda este ano recebeu o Óscar de Melhor Maquilhagem pelo filme “Pobres Criaturas”, e o norte-americano Kenneth Lonergan, que também ganhou uma estatueta pelo guião de “Manchester by the sea”, vão assim constar do programa “Training Ground”, que, até 1 de julho, decorre em paralelo à exibição de cerca de 250 filmes no referido certame do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto.

“É uma oportunidade para profissionais, cineastas emergentes e estudantes do setor aprofundarem os seus conhecimentos cinematográficos, interagindo pessoalmente com nomes de referência que estão na vanguarda da indústria”, declarou à agência Lusa o diretor do FEST, Fernando Vasquez.

Outros formadores de renome internacional já confirmados no festival de Espinho são a atriz americana Melissa Leo, que recebeu o Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo filme “The Fighter”, e a atriz, realizadora e argumentista libanesa Nadine Labaki, que dirigiu e protagonizou obras como “Caramel” e “Cafarnaum”.

Pelo “Training Ground” também vai passar a britânica Polly Duval, que assumiu a pós-produção de filmes como “Mr. Turner” e “Notes on a Scandal”, e, a título mais recente, também “Saltburn”, estando atualmente envolvida em projetos de plataformas como a Netflix e a BBC.

Yorgos Lamprinos e Sami Arpa são outros formadores confirmados no FEST. O primeiro é o editor grego conhecido por “The Custody" e candidato ao Óscar nessa categoria pelo seu trabalho em “The father”; o segundo é o realizador turco doutorado em Estética Computacional e aclamado pelo seu trabalho em "The Escape" e "The Patterns”.

Entre outros convidados, o FEST vai ainda receber o neozelandês Andrew McAlpine, ‘designer’ de produção que se destacou em filmes como "O Piano", de Jane Campion, e “A Praia”, de Danny Boyle, assim como o realizador e coordenador de intimidade britânico David Thackeray, ligado a séries como "Sex Education", “The crown” e "The White Lotus".