Está de volta a Festa do Cinema, a oportunidade para ver os filmes nas salas com os bilhetes mais baratos.

Entre 14 e 17 de maio, vai ser possível assistir por 3,5 euros a mais de 40 filmes de todos os géneros em mais de 500 salas de norte a sul e nos arquipélagos da Madeira e Açores. Estarão abrangidas todas as sessões com exceção dos filmes exibidos em formato "premium", como 3D, IMAX, 4DX e Screen X, além dos lugares VIP.

À oitava edição e pela primeira vez, a iniciativa decorre durante quatro dias, entre domingo e quarta-feira.

Como recorda a organização no 'site' oficial, "a Festa do Cinema é uma oportunidade para ver filmes que ainda não teve oportunidade de ver, rever os seus filmes preferidos e fazer destes dias um momento em que a família se reúne em frente ao grande ecrã".

"Guardiões da Galáxia - Volume 3", "Super Mario Bros. O Filme", "O Exorcista do Vaticano", "Evil Dead Rise - O Despertar", "John Wick: Capítulo 4", "Air" e "Astérix & Obélix: O Império do Meio" são alguns dos sucessos recentes nas salas que fazem parte das opções disponíveis.

Também na lista vão estar as estreias de 11 de maio, onde se destacam os dois aclamados filmes de João Canijo, "Mal Viver" (Urso de Prata no Festival de Berlim) e "Viver Mal", ou "Do Jeito que Elas Querem - Um Novo Capítulo", que traz de volta Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

A Festa do Cinema arrancou em 2015 com o objetivo de "promover o envolvimento do público com o ato cultural de assistência cinematográfica em sala".

Após a suspensão por causa da pandemia, a iniciativa promovida pela APEC (Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas) com o apoio dos exibidores nacionais regressou em novembro de 2022 para “fazer regressar ao grande ecrã o público português e proporcionar-lhe um conjunto de experiências que só a Sétima Arte permite”, destacava o comunicado oficial.