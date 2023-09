A Festa do Cinema Francês vai realizar a sua 24.ª edição em outubro, com mais de 70 filmes em 10 cidades portuguesas, abrindo com “Jeanne du Barry - A Favorita do Rei”, da realizadora Maïwenn, anunciou hoje a organização.

O filme da realizadora francesa abriu o Festival de Cannes, em maio, e gerou polémica, não apenas pela escolha do ator norte-americano Johnny Depp para protagonista, mas também pelo facto de Maïwenn ter cuspido num restaurante sobre o jornalista Edwy Plenel, diretor da publicação Mediapart, que revelou alegações de violação contra o ex-marido da cineasta Luc Besson, entretanto arquivadas por falta de provas.

“Jeanne du Barry” vai abrir a Festa do Cinema Francês no dia 5 de outubro, no Cinema São Jorge, em Lisboa.

De acordo com o comunicado da organização, a festa vai passar por Lisboa, Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Évora, Beja, Viseu, Faro e Lagos.

“Como sempre, o ponto mais forte da Festa são os encontros com cineastas. Este ano teremos a honra de receber duas realizadoras que, além de viverem em França, possuem em comum a tanto a origem portuguesa como filmografias profundamente marcadas pela francofonia. Assim, Cristèle Alves Meira será alvo da secção Foco, com a exibição da sua premiadíssima longa-metragem, ‘Alma Viva’, além de uma mostra inédita com as suas quatro curtas-metragens”, pode ler-se no comunicado da organização, que também revela a presença da atriz e realizadora Maria de Medeiros, a apresentar uma versão restaurada do seu filme “Capitães de Abril”.

O realizador Nicolas Philibert vai ser alvo de uma retrospetiva, com a exibição de 18 filmes na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, com a presença do próprio.

“Do programa de 2023 constam as antestreias de obras recém-produzidas em França, e também uma grande seleção de filmes inéditos nas salas de cinema portuguesas”, acrescentou a organização.