Victor, um desenhador de 60 anos desiludido com a vida, que já não se interessa por nada e que parou ali algures a meio dos anos 80, vai na cantiga de Antoine. Este tipo cheio de ideias propõe-lhe uma experiência inovadora: misturando artifícios teatrais e reconstituição história, a sua empresa convida os clientes a mergulharem no período histórico que escolherem.

É assim que Victor se vê reviver a semana mais marcante da sua vida, aquela em que conheceu o seu grande amor, uns bons 40 anos antes.

Reallizado por Nicolas Bedos e com Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier e Fanny Ardant, "A Belle Époque" é exibido este domingo, 13 de outubro, às 21h30, no Cinema São Jorge, no âmbito do encerramento da Festa do Cinema Francês em Lisboa.