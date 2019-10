De vez em quando surgem mistérios no mundo editorial. Uma jovem editora de livros encontra, numa estranha biblioteca perdida na Bretanha, um manuscrito incrível assinado por um desconhecido Henri Pick.

Rapidamente publicado, o livro torna-se um best-seller. Henri Pick, o dono de uma pequena pizzaria que nunca terá escrito mais do que listas de compras, morreu dois anos antes. Desconfiado com esta provável impostura, um conhecido crítico literário resolve investigar o caso. E vai contar com a ajuda da filha do próprio Pick.

Com Fabrice Luchini e Camille Cottin, "Os Caloiros da Medicina" ("Le Mystère Henri Pick") é exibido esta quinta-feira, 10 de outubro, às 21h30, no Cinema São Jorge, com a presença do realizador Rémi Bezançon.